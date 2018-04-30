ALLKOLLÜ SÜRÜCÜDEN TEPKİ: İNSAN KIZ ARKADAŞININ YANINDA ALINIR MI?
Zonguldak'ta polisin durdurduğu 2,83 promil alkollü çıkan sürücü, "İnsan, kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış" diyerek tepki gösterdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yapılan testte 2,83 promil alkollü çıkan sürücü, kamyonetini durduran polislere tepki gösterdi. Alkollü sürücü, "İnsan, kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış" dedi.
İHBARI ALAN POLİS KAMYONETİ DURDURDU
Polis ekipleri, alkollü olarak araç kullanıldığı ihbarı üzerine, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Hüseyin K. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kamyonetinden sinirle inen Hüseyin K., polislere tepki gösterdi.
SİNİRLİ ŞOFÖR: İNSAN HİÇ KIZ ARKADAŞININ YANINDA ALINIR MI?
Hüseyin K., "İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış. Benden başka durduracak adam mı bulamadınız? Herkes bir şeyler alıp, yola çıkıyor. Onları neden almıyorsunuz?" diye konuştu.
2,83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Hüseyin K., ehliyetini isteyen polislere, 'Ehliyetim yok' diyerek, vermek istemedi. Polisin ısrarı sonucu ehliyetini veren Hüseyin K.'nin yapılan testte 2,83 promil alkollü olduğu belirlendi.
KAMYONET ÇEKİLİRKEN ARAÇTAKİ KADIN GİTTİ
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Hüseyin K.'nin, 'alkollü araç kullanmak'tan ehliyetine el koyulduğu ve 1000 liralık para cezası uygulandığı öğrenildi. Kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Hüseyin K.'nin aracındaki kadın ise olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: haberinburada
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