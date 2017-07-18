ALMAN AJANININ TÜRKİYE'DE TUTUKLANMASINA MERKEL'DEN TEPKİ
Almanya'daki FETÖ, PKK ve DHKP-C teröristlerine oturma izni veren ve konuyu "yargının kararı" diyerek geçiştiren Merkel, Alman ajanın Türkiye'de tutuklanmasına sert tepki gösterdi.
Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Büyükada'da gizli bir toplantı yaparken yakalanarak tutuklanmasına Almanya'dan tepki geldi. Berlin'de bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tutuklama kararını sert bir dille kınadı ve Steudtner'in serbest bırakılmasını talep etti.
"HAKSIZ OLDUĞU KANISINDAYIZ"
Merkel, "Biz bu tutuklamanın net olarak tamamen haksız olduğu kanısındayız" diye konuştu.
DW'de yer alan habere göre Merkel, Alman hükümetinin Steudtner'in serbest kalmasını sağlamak için her düzeyde girişimde bulunacağını da sözlerine ekledi. Merkel, "Kendileri açısından bu tutuklamaların suçsuz insanların zorlu bir sürece sokularak cezaevine gönderildiği bir başka olay olduğunu" ve "bunun da büyük bir endişe kaynağı olduğunu" ifade etti.
"YARGI" KELİMESİNİ KULLANMADI
Ülkesindeki teröristlere oturma izni ve maaş verilmesini "yargının kararı" diye açıklayan Merkel, Alman ajanı Peter Steudtner'in tutuklanmasıyla ilgili "yargı" ifadesini hiç kullanmayarak "Türk makamları tarafından tutuklanması" ifadesini kullandı.
SAVCILIK: AJAN SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYOR
Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Büyükada'da bir otelde gizli toplantı yapan 10 kişi gözaltına alınmış, bunlardan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi ile Peter Steudtner tutuklanmıştı.
Sanıklardan bazılarını PKK ile bağlantıları belirlenmiş, bazılarının FETÖ'cülerle sık sık görüştüğü tespit edilmişti. Savcılık ayrıca, şüphelilerle ilgili "terörizmin finansmanı" ve "casusluk" eylemleri yönünden soruşturma yürütüldüğünü de açıkladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eşini Öldüresiye Dövmekten Yargılanan Koca Mahkemede Çark Etti!
- Piyalepaşa'da Mahsur Kalan Minibüsteki 27 Vatandaşı İtfaiye Kurtardı
- Afet Elektriksiz Bıraktı, Cihaza Bağlı Çocuk Botla Kurtarıldı
- Mardin'de Kendiliğinden Alev Alan Ev Mahalleliyi Ürkütüyor
- Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Öğrencilerin Alacağı Ücretler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aşırı Hız Yapan Sürücünün Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Türkiye'den Katar'a Yeni Askeri Sevkiyat Yapıldı, Ortak Tatbikat Da Yolda
- Kedi Kurtarıcısı Aragon, Son Bir Ayda 25 Kediyi Kurtardı
- Hristiyan Baba, Müslüman Genç İle İlişki Yaşayan Kızını Öldürdü
- Putin'in Sağ Kolu Peskov'un Kızı Camide Tesettüre Büründü
Bu Haberle İlgili Yorumlar