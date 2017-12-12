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Alman basını, Beşiktaş'ın tur şansını açıkladı

ALMAN BASINI, BEŞİKTAŞ'IN TUR ŞANSINI AÇIKLADI

Alman Bild gazetesinin yazarı Stefan Krause, "Beşiktaş'ın turu geçmesi için tutkulu oyuna ihtiyacı var. Ben Beşiktaş'ın tur atlama şansını yüzde 30 olarak görüyorum." dedi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Alman Basını, Beşiktaş'ın Tur Şansını Açıkladı(9/10)5

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih oldu. Alman Bild gazetesi yazarı Stefan Krause, Beşiktaş- Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi.

Alman Bild gazetesi yazarı Stefan Krause, Beşiktaş- Bayern eşleşmesini değerlendirdi:

"BAYERN'İ YENMEK İÇİN ÖZEL MOTİVASYON GEREK"

Leipzig'in Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'tan çok etkilenmiştim. Beşiktaş, sert bir takım olduğunu göstermişti. Ama Bayern Münih, Leipzig'ten çok daha kaliteli bir kadroya sahip. Robert Lewandowski gibi dünya yıldızı bir golcüye sahipler. Ek olarak Jupp Heynckes'in gelişi, takıma kaybettiği güvenini fazlasıyla geri getirdi. Takımdaki tüm futbolcular, kendilerine tam güvenle sahaya çıkıyor. Beşiktaş, harika stadında çok iyi bir atmosfer önünde maçlarına çıkıyor. Belki taraftar faktörü ikinci maç için Beşiktaş'a büyük bir artı kazandırır. Ama takımın Bayern Münih'i yenebilmesi için çok özel bir motivasyonla sahada olması gerek.

"SERT SAVUNMA İŞ YAPAR"

Jupp Heynckes'in takımı sadece Mönchengladbach'a kaybetti. O maçta da ev sahibi ekip mükemmel bir futbol ortaya koydu ve çok sert bir savunma uyguladı. Defansif anlamdaki etkili görüntü, galibiyetin anahtarı olmuştu. Bayern'li futbolcular, o karşılaşmada oldukça yoruldu ve Lewandowski hiç gol şansı bulamadı. Eğer Bayern Münih'i yenmek istiyorsanız tutkuya, güce, çalışmaya ve çok koşmaya ihtiyacınız var. Tabii ki ek olarak biraz da şansın sizinle olması gerek. Ben bu turda Beşiktaş'ın çeyrek finale çıkma şansını yüzde 30 olarak görüyorum.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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