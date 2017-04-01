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alman basını türkiye'ye övgüler yağdırdı!

ALMAN BASINI TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI!

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yayınlanan haberde İstanbul Havalimanı için açıklamada bulunuldu.

Tarih : 01 Nisan 2017, 10:35
Puan Ver : Alman Basını Türkiye'ye Övgüler Yağdırdı!(7/10)7


Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yayınlanan haberde,  “Dünya hava trafiği burada atacak” ifadesini kullanarak İstanbul Havalimanı için açıklamada bulunuldu. Gazetenin haberine göre, İstanbul'un yeni havalimanı için, İstanbul'un cazibe merkezi haline geleceğinin belirtildiği haberde projeye geniş bir yer vererek övgü dolu sözler kullanıldı.



Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği projeler ile tüm dünyanın dikkatini çektiğini ifade eden Frankfurter Allgemeine Zeitung editörü Dyrk Scherff, İstanbul'un yeni havalimanı için dünya hava trafiğinin kalbi burada atacağı açıklamasında bulundu. Yeni İstanbul Havalimanı'nın coğrafi konum olarak doğru bir yerde olduğunu ifade eden Dyrk Scherff, projeyi Avrupa'dan Asya'ya uçarken aktarma yapacak yolcular içim ideal bir durak olduğunu, Stuttgart, Köln veya Hamburg'da oturan kişilerin aktarma esnasında, Türkiye üzerinden uçulduğunda zaman kaybını daha aza indirgeyebileceğini ve maliyetin daha düşük olacağına değindi.



 



kaynak:ekonomi7








Etiketler: Alman  Basını  Türkiye  Ye  Övgüler  Yağdırdı    haber

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