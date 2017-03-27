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alman bild gazetesinden büyük küstahlık

ALMAN BİLD GAZETESİNDEN BÜYÜK KÜSTAHLIK

Alman Bild gazetesi, Türkçe ve Almanca yayınladığı haberde "Atatürk olsa hayır derdi" ifadeleri ile hayır propagandası yaptı.

Tarih : 27 Mart 2017, 12:41
Puan Ver : Alman Bild Gazetesinden Büyük Küstahlık(9/10)8


Alman Bild gazetesi, Türkçe ve Almanca yayınladığı haberde "Atatürk olsa hayır derdi" ifadeleri ile hayır propagandası yaptı.



Yurt dışı Türklerinin kullanacakları oylar referandumun kaderini belirleyebileceği ifade edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz eleştirilerde bulunuldu, Türkiye tehdit edildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Alman  Bild  Gazetesinden  Büyük  Küstahlık    haber

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