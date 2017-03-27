ALMAN BİLD GAZETESİNDEN BÜYÜK KÜSTAHLIK
Alman Bild gazetesi, Türkçe ve Almanca yayınladığı haberde "Atatürk olsa hayır derdi" ifadeleri ile hayır propagandası yaptı.
Alman Bild gazetesi, Türkçe ve Almanca yayınladığı haberde "Atatürk olsa hayır derdi" ifadeleri ile hayır propagandası yaptı.
Yurt dışı Türklerinin kullanacakları oylar referandumun kaderini belirleyebileceği ifade edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz eleştirilerde bulunuldu, Türkiye tehdit edildi.
kaynak:ahaber
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