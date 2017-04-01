İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

alman devi abd'ye 157 milyon dolar ödeyecek

ALMAN DEVİ ABD'YE 157 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

ABD'deki emisyon davasında Alman otomobil üreticisi olan Volkswagen'in 10 Amerikalı eyalet ile anlaştığı öğrenildi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:53
Puan Ver : Alman Devi Abd'ye 157 Milyon Dolar Ödeyecek(8/10)10


ABD'deki emisyon davasında Alman otomobil üreticisi olan Volkswagen'in 10 Amerikalı eyalet ile anlaştığı öğrenildi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen 157 milyon dolar ödemeyi kabul ederek 10 Amerika eyaleti ile anlaştı.



Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre, şirketin ürettiği dizel araçlarda emisyon testlerini manipüle eden bir yazılım kullanarak çevreyi kirletmesi nedeni ile, Amerika Birleşik Devletlerinin 10 eyaletine 157 milyon dolarlık tazminatı ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Bahsi geçen tazminat dahilinde Volkswagen; ABD'nin Connecticut, Delaware,  Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont ve Washington eyaletlerine ödeme yapacak.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Alman  Devi  Abd  Ye  157  Milyon  Dolar  Ödeyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER