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Alman devi, Türk futbolcuyu kadrosuna kattı

ALMAN DEVİ, TÜRK FUTBOLCUYU KADROSUNA KATTI

Alman ekibi Schalke 04, Mainz'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'ı yaklaşık 10,5 milyon euro bedelle transfer etti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Alman Devi, Türk Futbolcuyu Kadrosuna Kattı(9/10)5

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'da forma giyen 21 yaşındaki Suat Serdar ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

MAINZ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bild'de yer alan habere göre Schalke, genç yıldızın bonservisini 10,5 milyon euroya almak için Mainz'la anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Türk asıllı Alman futbolcunun gelecek hafta sağlık kontrollerinden geçip, imzayı atacağı ifade edildi.

Bu sezon Mainz formasıyla 28 maça çıkan orta saha oyuncusu Suat Serdar, 3 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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