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Alman devine kapıları kapattı: Beni karıma şikayet ediyordu

ALMAN DEVİNE KAPILARI KAPATTI: BENİ KARIMA ŞİKAYET EDİYORDU

Hollandalı Teknik Direktör Louis van Gaal, "Bayern Münih Başkanı Hoeness'le bir daha çalışmam. O beni karıma şikayet ediyordu." dedi.

Tarih : 01 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Alman Devine Kapıları Kapattı: Beni Karıma Şikayet Ediyordu(8/10)4

Hollandalı çalıştırıcı Louis van Gaal, Alman basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bild'e konuşan Bayern Münih'in eski çalıştırıcısı, gelecek sezon görevi bırakmasına kesin gözüyle bakılan Jupp Heynckes'in yerine Bavyera ekibini çalıştırma ihtimalinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"BAYERN'DE HOENESS'LE SAVAŞMAK ZORUNDA KALDIM"

Ben her zaman eski kulüplerime geri döndüm. Mesela; Barcelona, Hollanda Milli Takımı, Ajax, AZ Alkmaar vs. Ama Bayern? Bunu hayal bile edemiyorum. Uli Hoeness orada olduğu sürece dönmeyeceğim. Çünkü Bayern'de yöneticilerle savaşmak zorunda kaldım.

"LAHM'I SAĞA ÇEKMEME KARŞI ÇIKTI"

Mesela, Philipp Lahm defansın solunda oynuyordu. Onu sağa geçiren kişi benim. Bu konuda Hoeness'le büyük tartışmalar yaşadım. Lahm'ın solda oynamasını istiyordu. Ancak tarih beni haklı çıkardı ve Lahm o pozisyonda hem Dünya Kupası'nı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

"BENİ KARIMA ŞİKAYET EDİYORDU"

Aynı şeyi Müller'de de yaşadım. Onu ilk 11'e koyduğum zaman Hoeness eşime gidip; 'Kocan takımı çok kötü kuruyor' diyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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