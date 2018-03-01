ALMAN DEVİNE KAPILARI KAPATTI: BENİ KARIMA ŞİKAYET EDİYORDU
Hollandalı Teknik Direktör Louis van Gaal, "Bayern Münih Başkanı Hoeness'le bir daha çalışmam. O beni karıma şikayet ediyordu." dedi.
Hollandalı çalıştırıcı Louis van Gaal, Alman basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Bild'e konuşan Bayern Münih'in eski çalıştırıcısı, gelecek sezon görevi bırakmasına kesin gözüyle bakılan Jupp Heynckes'in yerine Bavyera ekibini çalıştırma ihtimalinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:
"BAYERN'DE HOENESS'LE SAVAŞMAK ZORUNDA KALDIM"
Ben her zaman eski kulüplerime geri döndüm. Mesela; Barcelona, Hollanda Milli Takımı, Ajax, AZ Alkmaar vs. Ama Bayern? Bunu hayal bile edemiyorum. Uli Hoeness orada olduğu sürece dönmeyeceğim. Çünkü Bayern'de yöneticilerle savaşmak zorunda kaldım.
"LAHM'I SAĞA ÇEKMEME KARŞI ÇIKTI"
Mesela, Philipp Lahm defansın solunda oynuyordu. Onu sağa geçiren kişi benim. Bu konuda Hoeness'le büyük tartışmalar yaşadım. Lahm'ın solda oynamasını istiyordu. Ancak tarih beni haklı çıkardı ve Lahm o pozisyonda hem Dünya Kupası'nı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
"BENİ KARIMA ŞİKAYET EDİYORDU"
Aynı şeyi Müller'de de yaşadım. Onu ilk 11'e koyduğum zaman Hoeness eşime gidip; 'Kocan takımı çok kötü kuruyor' diyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar