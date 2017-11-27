ALMAN EKİBİ BORUSSİA DORTMUND'DA MARİO GÖTZE İLK YARIYI KAPATTI
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze, sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısındaki kalan maçlarda forma giyemeyecek.
Borussia Dortmund kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
14 OCAK'A KADAR SAHALARDAN UZAK KALACAK
Alman oyuncunun en erken ikinci yarının başında 14 Ocak 2018'de Wolfsburg'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.SCHALKE 04 MAÇINDA SAKATLANDI
Götze, Borussia Dortmund'un 25 Kasım Cumartesi günü Schalke 04 ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmanın 76. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
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