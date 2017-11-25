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Alman ekibi Schalke 04'ten muhteşem geri dönüş! İnanılmaz başardılar

ALMAN EKİBİ SCHALKE 04'TEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ! İNANILMAZ BAŞARDILAR

Almanya Bundesliga 13. hafta karşılaşmasında Schalke 04 ilk yarısını 4-0 geride kapattığı karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve zorlu Borussia Dortmund deplasmanından 1 puan almayı başardı.

Tarih : 25 Kasım 2017, 23:40
Puan Ver : Alman Ekibi Schalke 04'ten Muhteşem Geri Dönüş! İnanılmaz Başardılar(10/10)6

Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk olan Schalke 04, ilk yarıyı 4-0 geride kapattığı Ruhr derbisinin son saniyelerinde attığı golle inanılması güç bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 4-4'lük beraberlikle tamamladı.

İLK YARI 4-0 SONE ERDİ

Maçın 12. dakikasında Pierre Emerick Aubameyang ile 1-0 öne geçen Dortmund, 18. dakikada Benjamin Stambouli'nin kendi kalesinde attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golden iki dakika sonra sahneye çıkan Mario Götze, durumu 3-0 yaparken 25. dakikada Raphael Guerreiro, Schalke için işleri daha da sıkıntılı bir hale getiren dördüncü golü attıo ve ilk yarı 4-0 sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan konuk ekip Schalke, 61. dakikada Guido Burgstaller ve 65. dakikada Amine Harit'in golleriyle farkı 2'ye indirmeyi başardı. Maçın 72. dakikasında Aubameyang'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Dortmund maça 10 kişi devam etti.

MUCİZEYİ NALDO GERÇEKLEŞTİRDİ

Mücadelenin 86. dakikasında Daniel Caligiuri'nin golü skoru 4-3'e getirirken son anlara umutlu giren Schake, savunma oyuncusu Naldo'nun son saniyelerde attığı golle inanılması güç bir başarıya imza atarak 4-0 geriye düştüğü zorlu deplasmandan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 24 yaparken Borussia Dortmund 21 puana ulaştı. Öte yandan maçı Türk hakem Deniz Aytekin yönetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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