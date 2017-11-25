ALMAN EKİBİ SCHALKE 04'TEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ! İNANILMAZ BAŞARDILAR
Almanya Bundesliga 13. hafta karşılaşmasında Schalke 04 ilk yarısını 4-0 geride kapattığı karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve zorlu Borussia Dortmund deplasmanından 1 puan almayı başardı.
Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk olan Schalke 04, ilk yarıyı 4-0 geride kapattığı Ruhr derbisinin son saniyelerinde attığı golle inanılması güç bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 4-4'lük beraberlikle tamamladı.
İLK YARI 4-0 SONE ERDİ
Maçın 12. dakikasında Pierre Emerick Aubameyang ile 1-0 öne geçen Dortmund, 18. dakikada Benjamin Stambouli'nin kendi kalesinde attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golden iki dakika sonra sahneye çıkan Mario Götze, durumu 3-0 yaparken 25. dakikada Raphael Guerreiro, Schalke için işleri daha da sıkıntılı bir hale getiren dördüncü golü attıo ve ilk yarı 4-0 sona erdi.
İkinci yarıya baskılı başlayan konuk ekip Schalke, 61. dakikada Guido Burgstaller ve 65. dakikada Amine Harit'in golleriyle farkı 2'ye indirmeyi başardı. Maçın 72. dakikasında Aubameyang'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Dortmund maça 10 kişi devam etti.
MUCİZEYİ NALDO GERÇEKLEŞTİRDİ
Mücadelenin 86. dakikasında Daniel Caligiuri'nin golü skoru 4-3'e getirirken son anlara umutlu giren Schake, savunma oyuncusu Naldo'nun son saniyelerde attığı golle inanılması güç bir başarıya imza atarak 4-0 geriye düştüğü zorlu deplasmandan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Schalke puanını 24 yaparken Borussia Dortmund 21 puana ulaştı. Öte yandan maçı Türk hakem Deniz Aytekin yönetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar