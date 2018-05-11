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Alman Firma, Bira Şişesine La İlahe İllallah Yazıp Piyasaya Sürdü

ALMAN FİRMA, BİRA ŞİŞESİNE LA İLAHE İLLALLAH YAZIP PİYASAYA SÜRDÜ

Alman bira firması, ramazana sayılı günler kala büyük bir skandala imza atarak bira şişelerinin üzerine "La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah" yazarak piyasaya sürdü.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Alman Firma, Bira Şişesine La İlahe İllallah Yazıp Piyasaya Sürdü(9/10)5

Almanya menşeili bira firması Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG Müslümanların kutsal ramazan ayına sayılı günler kala büyük bir skandala imza attı.

BİRA ŞİŞESİNE "LA İLAHE İLLALLAH" YAZARAK PİYASA SÜRDÜ.

Alman firma, Ureich marka bira şişelerinin kapaklarına "La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah" yazarak piyasaya sürdü.

Bira şirketine Avrupa'daki Müslümanlardan çok sert eleştiriler gelirken, şirketin şişeleri piyasadan geri çekmesi ve özür dilemesi istendi.

ALMAN ŞİRKETTEN DÜNYA KUPASI SAVUNMASI

Eichbaum firması ise gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayarak, önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle konsept bira şişeleri üretildiğini ve bu nedenle bira şişelerine ülke bayraklarının monte edildiğini duyurdu.

Firmanın, bu konsept kapsamında Suudi Arabistan bayrağını da bira şişesinin kapağına monte ettiği, ancak Suudi bayrağında Kelime-i Tevhid yazısının dikkate alınmadığı belirtildi.

Eichbaum şirketi İslam dinine yönelik bir saldırı amacı taşımadıklarını da savundu.

SUUDİ ARABİSTAN BAYRAĞININ ANLAMI VE TARİHÇESİ

Suudi Arabistan bayrağı, yeşil zemin üzerine yerleşimli beyaz renkteki kılıç ve Arapça olarak yazılmış olan 'La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah' yazısı yer alır.

Yeşil renk; Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)'in kurmuş olduğu İslamiyeti ve Fatımi sülalesini ifade eder.

Kılıç, bir adalet sembolüdür ve ilk Suudi Kralı Abdülaziz ibn Suud'u temsil eder.

SUUDİ ARABİSTAN BAYRAĞI 1973 YILINDA SON HALİNİ ALDI

Mevcut Suudi Arabistan bayrağı 15 Mart 1973 tarihinde kabul edilmiştir. Beyaz kılıç, 1906 yılında bayrağı eklendi ve 1973 yılında bayrak için bir kaç ufak değişiklikler yapılarak son halini almıştır.

Ulusal bayrak, sadece resmi amaçlarla kullanılır,ülke vatandaşlarının ise, düz yeşil zemin üzerine, bayrağın sağ üst köşesindeki iki çapraz kılıç üzerinde bir altın palmiye ağacı yerleşimli olan bayrağı normal zamanlarda kullanmaları gerektiği belirtilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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