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ALMAN MECLİSİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AĞIR HAKARETLER


ALMAN MECLİSİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AĞIR HAKARETLER
Tarih : 28 Mart 2017, 12:24
Puan Ver : Alman Meclisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ağır Hakaretler(10/10)11


Alman Federal Meclisi'ndeki bir etkinlikte konuşan Sol Parti (Die Linke) Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle devam ederse hiç bir Avrupalı güvenle, huzurla sokağa adım atamaz" sözleriyle ilgili konuşmasında iyice haddini aştı.


 


 


Terör örgütü PKK'nın ağzıyla konuşarak Türkiye'de "Katliam ve baskı politikalarının" uygulandığını savunan Alman vekil, Angela Merkel'in Erdoğan'a ‘destek vermekten' çekinmemesini de sert dille eleştirdi.


 


 


 


kaynak:sonhaberler



 







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