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Alman Ordu Dergisinde Skandal! Boy Boy Ypg Fotoğrafı Yayınladılar
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Alman Ordu Dergisinde Skandal! Boy Boy YPG Fotoğrafı Yayınladılar

ALMAN ORDU DERGİSİNDE SKANDAL! BOY BOY YPG FOTOĞRAFI YAYINLADILAR

Almanya Federal Silahlı Kuvvetleri'nin aylık çıkardığı dergi Y, Aralık sayısında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye yer verdi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Alman Ordu Dergisinde Skandal! Boy Boy Ypg Fotoğrafı Yayınladılar(6/10)2

Almanya Federal Silahlı Kuvvetleri'nin aylık çıkardığı dergide skandal YPG fotoğrafları yer aldı.

GÖRÜNTÜLER DEAŞ RAKKA'DAN GİTMEDEN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanının talimatıyla çıkartılan ve askerlere dağıtılan Y dergisinde fotoğrafçı Andy Spyra'nın çektiği YPG militanlarının fotoğrafları ve onlarla yapılan röportajlar "Savaştan geri kalan" başlığıyla verildi. Sylvia Börner'in yazdığı girişi yazısında ise ana hattını YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Rakka'nın kurtuluşunda önemli bir rol üstlendiği iddia ediliyor. Dergide yer alan fotoğraflar Ekim ayında yani, DEAŞ Rakka'dan gitmeden önce çekilmiş. Fotoğraflarda YPG militanlarının silahlarla poz verdiği görünüyor.

ANLAŞMA YAPMIŞLARDI

Bu arada BBC'den Quentin Sommerville ve Riam Dalati'nin haberi ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ve SDG'nin, DEAŞ ile anlaşma yaptığını ortaya koymuştu. Haberde anlaşmanın sonucu olarak 250 DEAŞ militanı ve ailesi Rakka'dan güvenli bir şekilde çıkarılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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