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Alman ordusu kırmızı alarm veriyor! Uçak ve helikopterleri yetersiz

ALMAN ORDUSU KIRMIZI ALARM VERİYOR! UÇAK VE HELİKOPTERLERİ YETERSİZ

Alman ordusunda göreve hazır savaş uçaklarının ve askeri helikopterlerin sayısının yetersiz olduğu ortaya çıktı. Teknik arızalardan dolayı pilotların da yeterli derecede uçuş eğitimi alamadığı belirtildi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Alman Ordusu Kırmızı Alarm Veriyor! Uçak Ve Helikopterleri Yetersiz(6/10)2

Alman ordusunda göreve hazır savaş uçaklarının ve askeri helikopterlerin sayısının yetersiz olduğu ortaya çıktı.

PİLOTLAR YETERLİ UÇUŞ EĞİTİMİ ALAMIYOR

Yeşiller Partisi Milletvekili Agnieszka Brugger tarafından hükümete sunulan bir soru önergesine verilen yanıtta, göreve hazır askeri helikopterlerin sayısının silah sistemlerinin yetersiz olması sebebi ile az olduğu ve teknik arızalardan dolayı pilotların da yeterli derecede uçuş eğitimi alamadığı belirtildi.

ASKERİ HELİKOPTERLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Şubat ayında Alman Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, CH53 tipi 72 adet nakliyat helikopterlerinden sadece 16'sının, NH90 tipi 58 nakliye helikopterlerinden de 13'ünün göreve hazır olduğu açıklanmıştı.

UÇAKLARININ ÇOĞU GÖREVE HAZIR DEĞİL

Der Spiegel dergisi de, Alman Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu "Eurofighter" tipi 128 savaş uçağından sadece 4'ünün göreve hazır olduğunu iddia etmiş, Savunma Bakanlığı da her ne kadar rakamların doğru olmadığını açıklasa da, bu uçakların çoğunun göreve hazır durumda olmadığını bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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