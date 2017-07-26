ALMAN ORDUSUNA AİT ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ
Almanya ordusuna ait olan ve Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yaptığı kaydedilen Tiger tipi helikopter Mali'nin kuzeyinde düştü. İki pilotun durumu henüz bilinmiyor
Alman ordusuna ait bir askeri helikopter, Mali'nin kuzeyinde düştü. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Mali'deki BM İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) ait bir helikopterin ülkenin kuzey doğusundaki Gao bölgesinde düştüğünü söyledi.
BÖLGEYE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Bölgedeki çatışmaları izleyen helikopterin içinde iki kişinin olduğunu belirten Haq, kazanın hemen ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini ifade etti.
PİLOTLARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ YOK
Düşen helikopterde iki pilot bulunuyordu, pilotların durumu ve helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor.
Almanya, BM bünyesinde görev yapan Alman askerlerinin sayısını, ocak ayında aldığı kararla artırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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