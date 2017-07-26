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Alman Polisi, Her Yerde 16 Yaşındaki Ceylan'ı Arıyor!
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Alman polisi, her yerde 16 yaşındaki Ceylan'ı arıyor!

ALMAN POLİSİ, HER YERDE 16 YAŞINDAKİ CEYLAN'I ARIYOR!

Alman polisi, 8 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Ceylan Berbegil'i arıyor.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : Alman Polisi, Her Yerde 16 Yaşındaki Ceylan'ı Arıyor!(5/10)1

Almanya'nın Hessen Eyaleti'ndeki Karben kentinde yaşayan 16 yaşındaki Ceylan Berbegil'den 18 Temmuz Salı gününden beri haber alınamıyor.

POLİS FOTOĞRAFLARINI DAĞITIP YARDIM İSTEDİ

Genç kızın fotoğrafını basına dağıtan Karben polisi, Berbegil'in bulunması için yardım istedi. Polis, Rhein-Main ve Aschaffenburg bölgelerinde bağlantıları bulunan Ceylan Berbegil'in Almanya dışındaki herhangi bir Avrupa ülkesinde de olabileceğini belirtti.

KAYBOLDUĞU GÜN ÜZERİNDE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Koyu sarı, dalgalı saçlı, 1.70 cm. boyunda ve zayıf olan Ceylan'ın kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet bulunduğu bilinmiyor. Ceylan Berbegil'i kaybolduğu gün görenlerin veya sonrasında nerede bulunduğunu bilenlerin 06031 6010 numaralı telefondan Karben polisine başvurmaları istendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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