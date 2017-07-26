ALMAN POLİSİ, HER YERDE 16 YAŞINDAKİ CEYLAN'I ARIYOR!
Alman polisi, 8 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Ceylan Berbegil'i arıyor.
Almanya'nın Hessen Eyaleti'ndeki Karben kentinde yaşayan 16 yaşındaki Ceylan Berbegil'den 18 Temmuz Salı gününden beri haber alınamıyor.
POLİS FOTOĞRAFLARINI DAĞITIP YARDIM İSTEDİ
Genç kızın fotoğrafını basına dağıtan Karben polisi, Berbegil'in bulunması için yardım istedi. Polis, Rhein-Main ve Aschaffenburg bölgelerinde bağlantıları bulunan Ceylan Berbegil'in Almanya dışındaki herhangi bir Avrupa ülkesinde de olabileceğini belirtti.
KAYBOLDUĞU GÜN ÜZERİNDE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR
Koyu sarı, dalgalı saçlı, 1.70 cm. boyunda ve zayıf olan Ceylan'ın kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet bulunduğu bilinmiyor. Ceylan Berbegil'i kaybolduğu gün görenlerin veya sonrasında nerede bulunduğunu bilenlerin 06031 6010 numaralı telefondan Karben polisine başvurmaları istendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Eski Fenerbahçeli Markovic, Ortada Kaldı
- Beşiktaşlı Quaresma'nın Arkadaşı, Fenerbahçe Formasını Yaktı
- Mircea Lucescu'dan Türk Arkadaşına: Galatasaray'la Anlaştım, Bekliyorum
- Fenerbahçeli Aatif Antalyaspor'a Gitmeyince Eto'o Transferi İptal Oldu
- Roma'da Oynayan Cengiz Ünder, Tottenham Maçında İlk Golünü Attı
DÜNYA HABERLERİ
- İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar