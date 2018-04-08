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Alman polisi PKK'lıları bıraktı tepki veren Türk'ü ayaklar altına aldı

ALMAN POLİSİ PKK'LILARI BIRAKTI TEPKİ VEREN TÜRK'Ü AYAKLAR ALTINA ALDI

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarına tepki gösteren Türk vatandaşı Alman polisi tarafından alıkonup yere yatırıldı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 23:50
Puan Ver : Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı(6/10)2

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerini protesto eden bir Türk Alman polisi tarafından ayaklar altına alındı.

PKK YANDAŞLARI TÜRKİYE VE ERDOĞAN ALEYHİNDE SLOGAN ATTI

Almanya'da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açıldı.

TÜRK VATANDAŞI TEPKİ GÖSTERİNCE ALMAN POLİSİ YERE YATIRDI

Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırıldı. Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk'e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Türk " Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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