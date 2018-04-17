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Alman taraftarlardan görülmemiş protesto! Tuvalet kağıdı fırlattılar

ALMAN TARAFTARLARDAN GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO! TUVALET KAĞIDI FIRLATTILAR

Bundesliga'da oynanan Mainz-Freiburg maçını tribünden takip eden Alman taraftarlar Pazartesi günü maçlarını sahaya tuvalet kağıdı atarak protesto etti.

Tarih : 17 Nisan 2018, 02:10
Puan Ver : Alman Taraftarlardan Görülmemiş Protesto! Tuvalet Kağıdı Fırlattılar(7/10)3

Bundesliga'nın 30. hafta maçında Mainz sahasında Freiburg'u konuk etti.

Almanya'da Pazartesi gününe koyulan maçlar taraftarların tepkisini almaya devam ediyor.

TUVALET KAĞIDI İLE PROTESTO ETTİLER

Alman taraftarlar bu kararı sahaya tuvalet kağıdı atarak protesto etti. Sahanın temizlenmesi zaman alınca oyun kısa süreli durdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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