ALMAN TARAFTARLARDAN GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO! TUVALET KAĞIDI FIRLATTILAR
Bundesliga'da oynanan Mainz-Freiburg maçını tribünden takip eden Alman taraftarlar Pazartesi günü maçlarını sahaya tuvalet kağıdı atarak protesto etti.
Bundesliga'nın 30. hafta maçında Mainz sahasında Freiburg'u konuk etti.
Almanya'da Pazartesi gününe koyulan maçlar taraftarların tepkisini almaya devam ediyor.
TUVALET KAĞIDI İLE PROTESTO ETTİLER
Alman taraftarlar bu kararı sahaya tuvalet kağıdı atarak protesto etti. Sahanın temizlenmesi zaman alınca oyun kısa süreli durdu.
Kaynak: haberinburada
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