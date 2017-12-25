ALMAN TEKNİK ADAM JÜRGEN KLOPP'TAN ŞAŞIRTAN ŞAMPİYONLUK YORUMU
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, "Bu sezon Manchester City ya da Manchester United dışında bir takımın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum" dedi.
İngiltere Premier Ligi'nin 4. sırasında bulunan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.
Liverpool'un şampiyon olma şansının azaldığını belirten Klopp, ilk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu belirtti.
"LİGİ İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VEYA DÖRDÜNCÜ BİTİRİRSEK FANTASTİK OLUR"
Alman teknik adam, "Şampiyonlar Ligine katılmayı hedefliyoruz. Olabildiği kadar üst sırada ligi bitirmek istiyoruz. Ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü sırada bitirirsek fantastik olur. Bu bir hayal değil" dedi.
"ŞAMPİYON CITY, BELKİ BİRAZ DA UNITED..."
Premier Lig'de şampiyonun Manchester'dan çıkacağını söyleyen Klopp, "Bu sezon Manchester City ya da Manchester United dışında bir takımın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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