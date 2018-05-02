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Almanlar Cüneyt Çakır'ı, Kim Yong-un'un Korumalarına Benzetti

ALMANLAR CÜNEYT ÇAKIR'I, KİM YONG-UN'UN KORUMALARINA BENZETTİ

Almanlar, Real Madrid maçındaki kararlarıyla tepki çeken Cüneyt Çakır'ı, Kore lideri Kim Yong-un'un korumalarına benzetti, "Hakemler Real'i finale götürüyor." yazdı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Almanlar Cüneyt Çakır'ı, Kim Yong-Un'un Korumalarına Benzetti(7/10)3

Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Cüneyt Çakır verdiği kararlarla Alman ekibinin tepkisini çekti.

Lewandowski'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını göstermeyen Çakır, ilk yarının son dakikalarında yaşanan el pozisyonunda da 'devam' kararı verdi.

ALMANLAR TİYE ALDI: REAL'İ FİNALE GÖTÜRÜYORLAR

Alman twitter hesapları, Cüneyt Çakır'ın bu kararlarının ardından, geçtiğimiz hafta gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un korumalarının videosunu "Hakemler Real Madrid'i finale götürüyor." ifadesiyle paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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