ALMANLAR, YOLDA BULDUĞU ALTIN VE PARA DOLU ÇANTAYI POLİSE GÖTÜREN YAKUP'U KONUŞUYOR
Berlin'de yaşayan üç çocuk sahibi ve yüzde 60 engelli Yakup Y., yolda bulduğu altın ve para dolu çantayı tereddüt etmeden polise götürdü.
"BANKANIN ÖNÜNDE BULDUĞU ÇANTAYI POLİSE GÖTÜRDÜ"
Neukölln'deki olayda 13 yıl önce yaşadığı bir kaza sonucu malulen emekli olan ve aylık 362 euro'yla geçinen Yakup Y. Sparkasse Bankası'nın önünde bir evrak çantası gördü. Panikleyen Yakup Y., "Parayı bulur bulmaz hemen polise gitmeliyim diye düşündüm bu benim kazancım değil. Bir başkası çalışmış onun hakkı" dedi.
ÇANTA PARA VE ALTIN DOLUYDU
1100 gram külçe altın, 8 tane tarihi antika gümüş madeni para ve nakit para bulunan çantanın asıl sahibininse 75 yaşındaki bir emekli olduğu ortaya çıktı. Bankanın kapanacağını öğrenen adamın hesabındakileri çekip bisikletin kilidini çözerken çantayı orada unuttuğu aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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