Almanya: Ab, Türkiye'ye Mali Baskı Yapmalı
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ALMANYA: AB, TÜRKİYE'YE MALİ BASKI YAPMALI


Almanya: AB, Türkiye'ye Mali Baskı Yapmalı
Tarih : 01 Ağustos 2017, 01:30
Puan Ver : Almanya: Ab, Türkiye'ye Mali Baskı Yapmalı(6/10)2

Almanya, Türkiye'ye karşı AB'yi kışkırtmaya ve 15 Temmuz'da başlayıp referandum sürecinde kontrolden çıkan gerilimi daha da tırmandırmaya devam ediyor.

İncirlik ve Konya üsleri konusunda istediğini alamayan Almanya'nın, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için AB yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

"TÜRKİYE'YE MALİ DESTEĞİ KESİN"

Aralarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn olmak üzere Avrupalı yetkililere gönderilen mektupta, AB üyeliğine hazırlık kapsamında Türkiye'ye yapılan mali desteğin gerektiği durumda kesilme olasılığının netleştirilmesi talep ediliyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİNİ HEDEF ALDI

Ayrıca Alman hükümetinin görüşüne göre AB, gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili Türkiye ile görüşmeleri dondurmalı.

Mektupta, "Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili görüşmeler, son olaylar ışığında, Türkiye'ye yanlış sinyal verebilir" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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