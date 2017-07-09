ALMANYA ÇEKİLİYOR İDDİASI SONRASI İNCİRLİK'TE HAREKETLİ DAKİKALAR!
Alman Der Spiegel dergisinin 'Alman güçleri İncirlik'ten çekilmeye başladı' dediği İncirlik Hava Üssü'nde Amerikan uçaklarının hareketliliği yaşandı.
Alman Der Spiegel dergisi kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Alman Federal Ordusu'na ait güçlerin bugün Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden Ürdün'e taşınmaya başladığını iddia etti. Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde ise öğlen saatlerinde askeri hava hareketliliği yaşandı.
ÜSTTE HAVA HAREKETLİLİĞİ
Üstten, 1 saat içerisinde 4 Amerika bayraklı tanker uçağı kalkış yaparken, 2 tanker uçağı ise üste iniş yaptı. Hangarlarda ise Alman bayraklı uçakların görülmemesi dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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