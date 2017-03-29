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almanya fetö'cüleri vermek yerine 'türkiye peşinizde' diye uyardı

ALMANYA FETÖ'CÜLERİ VERMEK YERİNE 'TÜRKİYE PEŞİNİZDE' DİYE UYARDI

Alman Süddeutscher Zeitung gazetesi ile Alman yayın kuruluşları NDR ve WDR'den flaş iddia...

Tarih : 29 Mart 2017, 09:46
Puan Ver : Almanya Fetö'cüleri Vermek Yerine 'türkiye Peşinizde' Diye Uyardı(10/10)7


Alman Süddeutscher Zeitung gazetesi ile Alman yayın kuruluşları NDR ve WDR'den flaş iddia... Alman yetkililer, Milli İstihbarat Teşikilatı (MİT) tarafından gönderilen FETÖ'cülerle ilgili bir listeyi suistimal etti. Dosyada 300 FETÖ yandaşı ve 200 kadar dernek ve okula ilişkin bilgiler yer alırken, bazı eyaletler, söz konusu isim ve kurumları "Türkiye tarafından izleniyorsunuz, dikkat edin" diye uyardı.



 



kaynak:sabah








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