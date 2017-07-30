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Almanya güne terörle uyandı! Gece kulübünü bastılar: 1 ölü, 7 yaralı

ALMANYA GÜNE TERÖRLE UYANDI! GECE KULÜBÜNÜ BASTILAR: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Almanya'nın Konstanz şehrinde bir gece kulübüne düzenen silahlı saldırıda, 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından öldürüldü.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : Almanya Güne Terörle Uyandı! Gece Kulübünü Bastılar: 1 Ölü, 7 Yaralı(8/10)4

Bu sabaha karşı saat 4.30 sıralarında Almanya'nın İsviçre'ye sınır olan Konstanz kentinin sanayi bölgesinde 'Grey Club' gece kulübü ve diskoteğe makineli tüfekle ateş açan 34 yaşındaki Iraklı saldırgan, olay yerinde çıkan çatışmada polis tarafından vuruldu.

1 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI VAR

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırgan kurtarılamadı. Gece klübüne ateş açan saldırgan bir kişiyi öldürdü, üç kişi ağır olmak üzere çok sayıda hafif yaralı bulunuyor.

SALDIRGAN YALNIZ HAREKET ETTİ

34 yaşında silahlı olduğu bildirilen saldırgan Grey isimli gece kulübünün içinde etrafa ateş açtı. Saldırganın olayda yalnız hareket ettiği açıklandı.

Polis gece klübü ve diskotekte artık bir tehlike olmadığını açıkladı. Araştırma çok yönlü devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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