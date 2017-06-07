

Almanya Savunma Bakanı Von Der Leyen ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali konusundaki karara ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede iki bakan, intikalin detayları ile ilgili yakın temas içinde kalınması konusunda mutabakata vardı.







kaynak:sabah