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almanya, incirlik'te abd'den yardım istedi

ALMANYA, İNCİRLİK'TE ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

İncirlik'ten askerlerini çekmeyi planlayan Alman hükümeti, taşınma operasyonu için ABD'den lojistik destek talep etti. Alman medyası, Washington'ın talebe olumlu yanıt verdiğini yazıyor. Alman birliklerin taşınmasının 8 ila 10 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Tarih : 02 Haziran 2017, 16:38
Puan Ver : Almanya, İncirlik'te Abd'den Yardım İstedi(5/10)3


Almanya'nın, Türkiye ile yaşadığı İncirlik gerilimi konusunda ABD ile temaslarda bulunduğu, İncirlik'ten olası çekilme durumunda Alman birliğinin yeni üslerine nakledilmesi için lojistik destek istediği öğrenildi.



DW Türkçe'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Türkiye ile İncirlik konusunda uzlaşma ihtimalini zayıf gören Berlin yönetimi, Tornado keşif uçakları ile yakıt ikmal uçağını Ürdün'de konuşlandırma seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek ve son bir kez soruna çözüm bulmayı deneyecek. Almanya, ziyaret sonrasında nihai kararını verecek.



 



kaynak:milliyet








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