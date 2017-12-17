Daha önce Almanya'nın Münih Havalimanında yaşanan skandal bu kez Düsseldorf Havalimanında yaşandı. İstanbul'dan gelen yolcular, x-ray girişinde polis köpekleriyle taciz edildi.

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanında İstanbul'dan gelen yolcuların valizleri ve üzerleri polis köpekleriyle arandı.

POLİS KÖPEKLERİYLE ARAMA YOLCULARI RAHATSIZ ETTİ

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul'dan Düsseldorf'a gelen yolcuların valizleri polis köpeklerine koklatılıyor ve bazı yolcular bu durumdan rahatsız oluyor.

AK PARTİ'Lİ VEKİL SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaşarak polisin bu uygulamasına tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Ne konuklar, ne de vatandaşlar köpeklerle karşılanır! Bu zorbalık Almanya için utançtır ve hemen sonlandırılması gerekir! Türk-Alman ilişkileri bu anlayışla normale dönmez! Bu tutumlar hiçbir zaman güvenlik sağlamayacağı gibi güvensizliği de artırır." değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE MÜNİH HAVALİMANINDA YAŞANMIŞTI

Daha önce de benzer bir olay Münih Havaalanında yaşanmış, Türkiye'den gelen yolcular polis köpekleriyle aranmıştı. Kısa süre sonra Türkiye, Almanya'dan gelen yolcuları da köpekle arayarak karşılık vermişti.

Kaynak: haberinburada