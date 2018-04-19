Cengiz Ünder Attı, Roma Evinde Kazandı
Psg, Mbappe İle Fransa Kupasında Finale Uçtu
Sürücüsüz Otomobilleri Bekliyorduk Uçan Araçlar Geldi!
Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in Kellesini Böyle Vurdu!
Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Edis, Konser Sırasında Çocuk Hayranlarının İzdihamına Uğradı
Almanya Kupası Finalinde Bayern Münih'in Rakibi Eintracht Frankfurt!
Evden Kaçan Kedicik Adnan Oktar'ın Başını Yaktı!
Fatih Terim'den Sert Sözler: En Büyük Hatam Oyunculara Güvenmek
Akhisarsporlu Seleznyov'dan Olay Sözler: Rakip Barcelona Değil
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Adaylıkla İlgili Kararını Verdi
Okan Buruk'tan Final Yorumu: İnsanlar Sokaklara Döküldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurocup Şampiyonu Galatasaray'ı Tebrik Etti
Hastanelik Olup Teşhisi Koydu: Kenewoman Oldum
Her Şeyi İtiraf Etti! Yakılan İş Adamı Cinayetinde Korkunç Detaylar
Nato'da Üst Düzey Görev! İki Dönem Komuta Türkiye'de
Fenerbahçe Doğuş Seride 1-0 Öne Geçti
Bu Gurur Hepimizin! Galatasaray Eurocup'ta Şampiyon Oldu
Ziraat Türkiye Kupasında Büyük Sürpriz! Galatasaray Veda Etti
Ak Parti Ve Chp'den Canlı Yayında Erken Seçim Restleşmesi!

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih'in rakibi Eintracht Frankfurt!

ALMANYA KUPASI FİNALİNDE BAYERN MÜNİH'İN RAKİBİ EİNTRACHT FRANKFURT!

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Tarih : 19 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Almanya Kupası Finalinde Bayern Münih'in Rakibi Eintracht Frankfurt!(8/10)4

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un tek golünü 75. dakikada Luka Jovic attı.

FİNALDE RAKİP BAYERN MUNIH

Frankfurt ekibi böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup eden Bayern Münih'in ardından adını finale yazdırdı.

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasındaki final karşılaşması 19 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Kupası  Finalinde  Bayern  Münih  İn  Rakibi  Eintracht  Frankfurt    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER