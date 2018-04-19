ALMANYA KUPASI FİNALİNDE BAYERN MÜNİH'İN RAKİBİ EİNTRACHT FRANKFURT!
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un tek golünü 75. dakikada Luka Jovic attı.
FİNALDE RAKİP BAYERN MUNIH
Frankfurt ekibi böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup eden Bayern Münih'in ardından adını finale yazdırdı.
Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasındaki final karşılaşması 19 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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