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almanya schengen'i askıya aldı

ALMANYA SCHENGEN'İ ASKIYA ALDI

Almanya, Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemi olarak serbest dolaşıma izin veren Schengen uygulamasını askıya aldı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 15:29
Puan Ver : Almanya Schengen'i Askıya Aldı(9/10)8


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır kontrollerinin  bugün uygulamaya konulduğu ve 11 Temmuz'a kadar süreceği ifade edildi.



Alınan kararla Almanya'ya Schengen vizesi ile havaalanından yapılan  girişlerde bir değişiklik olmayacak. Ancak artık bir başka Avrupa Birliği (AB)  ülkesinden Almanya'ya karayolu ya da demiryolu ile girecek herkes pasaport  kontrolüne tabi tutulacak.



 



kaynak:milliyet








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