

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır kontrollerinin bugün uygulamaya konulduğu ve 11 Temmuz'a kadar süreceği ifade edildi.







Alınan kararla Almanya'ya Schengen vizesi ile havaalanından yapılan girişlerde bir değişiklik olmayacak. Ancak artık bir başka Avrupa Birliği (AB) ülkesinden Almanya'ya karayolu ya da demiryolu ile girecek herkes pasaport kontrolüne tabi tutulacak.







kaynak:milliyet