ALMANYA SİBER ORDU KURDU
Almanya sanal savaşlara karşı ordu içerisinde ayrı bir birim kurdu. Alman Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetlerine paralel olarak siber ordu kurdu.
Merkezi Bonn kentinde bulunan siber ordunun açılışı bugün Alman Savunma Bakanı Von der Leyen tarafından gerçekleştirilecek. Siber ordunun başında Korgeneral Ludwig Leinhos bulunuyor.
İlk etapta 260 bilgisayar uzmanının görev alacağı siber ordu, 1 Temmuz itibariyle ilave birimlerin de göreve başlamasıyla, 13 bin 500 kişiyi bulacak. Siber ordunun 2021 yılına kadar 15 bin kişiye ulaşması bekleniyor.
kaynak:milliyet
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