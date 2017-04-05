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almanya siber ordu kurdu

ALMANYA SİBER ORDU KURDU

Almanya sanal savaşlara karşı ordu içerisinde ayrı bir birim kurdu. Alman Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetlerine paralel olarak siber ordu kurdu.

Tarih : 05 Nisan 2017, 12:15
Puan Ver : Almanya Siber Ordu Kurdu(6/10)7


Merkezi Bonn kentinde bulunan siber ordunun açılışı bugün Alman Savunma Bakanı Von der Leyen tarafından gerçekleştirilecek. Siber ordunun başında Korgeneral Ludwig Leinhos bulunuyor.



İlk etapta 260 bilgisayar uzmanının görev alacağı siber ordu, 1 Temmuz itibariyle ilave birimlerin de göreve başlamasıyla, 13 bin 500 kişiyi bulacak. Siber ordunun 2021 yılına kadar 15 bin kişiye ulaşması bekleniyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Almanya  Siber  Ordu  Kurdu    haber

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