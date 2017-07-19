ALMANYA, TÜRKİYE'NİN BÜYÜKELÇİSİNİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRDI!
Almanya Dışişleri Sözcüsü, Türkiye Büyükelçisi'nin Büyükada tutuklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.
Almanya, Büyükada'da gözaltına alınan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in tutuklanması üzerine Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, nota verdi. Alman Spiegel Online haber sitesi, olayı "Gabriel Türk büyükelçiyi çağırdı" başlığıyla duyurdu.
"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, Türk Büyükelçi'ye çok açık bir dille tutuklanan insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in zaman kaybetmeden serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı.
"SUÇLAMALAR GERÇEK DIŞI"
Dışişleri sözcüsü Schaefer, Peter Steudtner'in terör örgütüyle bağlantısı olduğu suçlamasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.
MERKEL'İN SÖZCÜSÜ DE KINADI
Başbakan Merkel'in sözcüsü Seibert de Peter Steudtner'in tutuklanmasını kınadıklarıını ve derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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