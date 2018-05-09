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Almanya, Türkiye'ye Denizaltı İhracatına Onay Verdi
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Almanya, Türkiye'ye Denizaltı İhracatına Onay Verdi

ALMANYA, TÜRKİYE'YE DENİZALTI İHRACATINA ONAY VERDİ

Alman çelik devi ThyssenKrupp'un, Türk donanmasına ait 6 denizaltının yapımında kullanılacak parçaların ihracatı için Alman hükümeti tarafından geçen yıl onay verildi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Almanya, Türkiye'ye Denizaltı İhracatına Onay Verdi(5/10)1

Almanya'nın, denizaltı inşasında kullanılacak malzemelerin Türkiye'ye ihracatına devam edilmesine onay verdiği açıklandı. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği soru önergesine sunduğu yanıtta, Alman hükümetinin çelik üreticisi ThyssenKrupp'un Türk donanmasına ait olacak denizaltıların yapımında kullanılacak parçaların ihracatına geçen yıl onay verdiği bildirildi.

2017'DE CİHAZ İHRACATINA İZİN VERİLDİ

Bakanlığın aktardığı verilere göre, 2017 senesinde basınçölçer cihazlarının yanı sıra sualtı dedektör parçaları ve denizaltı dinleme cihazı ile hayat kurtarma sistemi için kullanılacak kabloların Türkiye'ye ihraç edilmesine izin verildi. Türk donanmasına ait olacak altı denizaltının yapımı için planlanan parçaların Alman ThyssenKrupp Deniz Sistemleri (TKMS) firması tarafından ihraç edildiği kaydedildi. Bakanlığın yanıtında, TKMS'nin altı denizaltının üretim iznini 2009 yılında aldığı ve denizaltıların bir Türk şirketi ile işbirliği içerisinde inşa edilmesine karar verildiği belirtildi.

Yanıtta, şirketlerin 2015, 2016 ve 2017 yıllarında birer denizaltının inşaasına başladığı ifade edilirken, Alman hükümetinin bu çerçevede 2011 yılında yaklaşık 2 milyar 500 milyon euro değerinde ihracat garantisini üstlendiği kaydedildi. ThyssenKrupp, dünyanın en büyük çelik üreticilerinden bir tanesi.

"ALMAN HÜKÜMETİNİN HAREKETİ SORUMSUZCA"

Sol Partili Dağdelen, Alman hükümetinin "Türk donanmasının silahlandırılmasına devam edilmesine" onay vermesinin "tam anlamıyla sorumsuzca" bir politika olduğunu savundu. Bu kararı eleştiren Dağdelen, "Almanya tarafından ihraç edilen ve yapımı Türkiye'de tamamlanan silahlar, askeri denizaltılar olarak Türkiye'nin Akdeniz'deki saldırgan politikası kapsamında saldırı silahı olarak kullanılmak için uygun nitelikteler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrin'e başlattığı "Zeytin Dalı" harekatının ardından Alman kamuoyunda Türkiye'yle yapılan silah ticaretinin durdurulması tartışmaları baş göstermişti. Dağdelen, kısa süre önce Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçilmişti. (Deutsche Welle Türkçe)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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