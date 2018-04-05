Cumhurbaşkanlığı'nın Rusca Twitter Yayınını İlk Gün 70 Bin Kişi İzledi
Klıçdaroğlu: Sanatçılarla İlgili Söylediklerimin Arkasındayım, Az Bile Söyledim
Kıran Kırana Reyting Savaşının Galibi Sen Anlat Karadeniz Oldu
Bebek Trafiğinde Sıkışıp Kalan Zehra Çilingiroğlu'nun Yardımına İşçiler Yetişti
Köylü Akkuyu'dan Memnun: Bize 100. Yıl Piyangosu Vurdu
Düşen Jette Can Vermişti! Nişanlısı, Aslı'yı Koluna Kazıtttı
Almanya'dan Fetö İtirafı! Geç Anladık, Darbe Girişiminden Kim Sorumluysa Cezalandırılmalı
Kayınbiraderi Tecavüz Etmişti! Mağdur Kadın Kızı İçin Feryat Etti
Youtube Merkezindeki Silahlı Saldırıda Bulunan Kadına Ait Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu
Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
Türk Model, Kaldığı Otel Odasında Sınırları Zorladı
Yargıtay Karar Verdi: Aldatılan Kadının Eşine, 'g..T' Demesi Kusur Sayılmaz
Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
Bahar Havasına Aldanmayın! İstanbul'a Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor
Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
Polise Büyük Şok! Köye Eroin İmalathanesi Kurmuşlar
Fransız Dj Uyuşturucu Kuryesi Çıktı! Milyonlarca Liralık Uyuşturucuyla İstanbul'da Yakalandı
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na Sert Tepki: Arkamdan İş Çevirdiler
Abd'de Kafalar Karışık Ama Trump, Askerlerin Dönmesi İçin Süre Verdi

Almanya varken Türkiye'yi niye seçtin? sorusuna alkış toplayan cevap

ALMANYA VARKEN TÜRKİYE'Yİ NİYE SEÇTİN? SORUSUNA ALKIŞ TOPLAYAN CEVAP

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, "Almanya Milli Takımı yerine neden Türkiye'yi seçtin?" sorusuna "Çünkü vatansever bir aileden geliyorum." dedi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap(7/10)3

İngiltere Premier Lig'de Everton formasıyla mücadele eden Cenk Tosun geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında kulübü Everton'a bir röportaj verdi.

Almanya yerine milli takım seçimini Türkiye'den kullanmasıyla ilgili konuşan Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"BENİM İÇİN TERCİH YAPMAK ÇOK KOLAY OLDU"

"Almanya milli takımını seçmedim çünkü vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında her zaman kendimi harekete geçiriyorum. Yani, Türkiye ve Almanya arasındaki tercih yapmak bu yüzden çok kolay oldu." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Varken  Türkiye  Yi  Niye  Seçtin  Sorusuna  Alkış  Toplayan  Cevap    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER