ALMANYA VARKEN TÜRKİYE'Yİ NİYE SEÇTİN? SORUSUNA ALKIŞ TOPLAYAN CEVAP
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, "Almanya Milli Takımı yerine neden Türkiye'yi seçtin?" sorusuna "Çünkü vatansever bir aileden geliyorum." dedi.
İngiltere Premier Lig'de Everton formasıyla mücadele eden Cenk Tosun geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında kulübü Everton'a bir röportaj verdi.
Almanya yerine milli takım seçimini Türkiye'den kullanmasıyla ilgili konuşan Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı:
"BENİM İÇİN TERCİH YAPMAK ÇOK KOLAY OLDU"
"Almanya milli takımını seçmedim çünkü vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında her zaman kendimi harekete geçiriyorum. Yani, Türkiye ve Almanya arasındaki tercih yapmak bu yüzden çok kolay oldu." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanlığı'nın Rusca Twitter Yayınını İlk Gün 70 Bin Kişi İzledi
- Klıçdaroğlu: Sanatçılarla İlgili Söylediklerimin Arkasındayım, Az Bile Söyledim
- Köylü Akkuyu'dan Memnun: Bize 100. Yıl Piyangosu Vurdu
- Düşen Jette Can Vermişti! Nişanlısı, Aslı'yı Koluna Kazıtttı
- Almanya'dan Fetö İtirafı! Geç Anladık, Darbe Girişiminden Kim Sorumluysa Cezalandırılmalı
EKONOMİ HABERLERİ
- Youtube Merkezindeki Silahlı Saldırıda Bulunan Kadına Ait Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
- Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu
- Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar