Everton'da forma giyen Cenk Tosun, "Almanya Milli Takımı yerine neden Türkiye'yi seçtin?" sorusuna "Çünkü vatansever bir aileden geliyorum." dedi.

İngiltere Premier Lig'de Everton formasıyla mücadele eden Cenk Tosun geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında kulübü Everton'a bir röportaj verdi.

Almanya yerine milli takım seçimini Türkiye'den kullanmasıyla ilgili konuşan Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"BENİM İÇİN TERCİH YAPMAK ÇOK KOLAY OLDU"

"Almanya milli takımını seçmedim çünkü vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında her zaman kendimi harekete geçiriyorum. Yani, Türkiye ve Almanya arasındaki tercih yapmak bu yüzden çok kolay oldu." dedi.

Kaynak: haberinburada