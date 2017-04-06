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almanya'da 20 türk'e casusluk soruşturması

ALMANYA'DA 20 TÜRK'E CASUSLUK SORUŞTURMASI

Almanya'da FETÖ mensupları hakkındaTürkiye'ye bilgi veren 20 Türk vatandaşı hakkında casusluk soruşturması açıldığı iddia edildi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 10:50
Puan Ver : Almanya'da 20 Türk'e Casusluk Soruşturması(6/10)5


Alman Die Welt gazetesi Almanya'daki FETÖ'cüler hakkında Türkiye'ye bilgi veren 20 Türk hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etti.



Gazete, bu bilgiye Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği soru önergesine Alman hükümetinden gelen yanıtı kaynak olarak gösterdi.



 



kaynak:hürriyet








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