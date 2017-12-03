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ALMANYA'DA APARTMANDA YANGIN: 4 ÖLÜ, 23 YARALI


Almanya'da Apartmanda Yangın: 4 Ölü, 23 Yaralı
Tarih : 03 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Almanya'da Apartmanda Yangın: 4 Ölü, 23 Yaralı(10/10)6

Almanya'nın Saarbruecken kentinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 23 KİŞİ YARALANDI

Almanya'nın Saarbruecken kentinde bulunan çok katlı apartmanda yangın çıktı. Yetkililer, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca yangının birinci ya da ikinci katında patlak verdiği, sonra hızla üst katlara çıktığı belirtildi.

100'DEN FAZLA İTFAİYE ERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine ise 100'den fazla itfaiye eri ve 25 polis sevk edildi. Yetkililer yangının neden kaynaklandığına dair açıklama yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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