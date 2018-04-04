ALMANYA'DA FETÖ'YE BAĞLI LİSE İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ, KAPIYA SATILIK TABELASI ASILDI
Almanya'da FETÖ'ye bağlı "Urselbach Gymnasium" isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandı. Lisenin kapısına almanca "zu verkaufen" yani satılık tabelası asıldı.
Almanya'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı "Urselbach Gymnasium" isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
OCAK AYI İTİBARİYLE LİSE KAPANDI
Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel'de faaliyet gösteren "Urselbach Gymnasium" isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibariyle faaliyetlerine son verdiği bildirildi.
İFLAS PROSEDÜRÜ İÇİN AVUKAT GÖREVLENDİRİLDİ
Söz konusu lisenin 1 Mart 2018 itibarıyle de iflas başvurusunda bulunduğu ve Bad Homburg Bölge Mahkemesinin, Frankfurt hukuk bürosundan avukatları iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi.
ŞATIŞ İŞLEMLERİNİ EMLAK ŞİRKETİ YÜRÜTÜYOR
Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve satış işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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