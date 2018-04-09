Sevgilisinin Yatağında Gördüğü Adamı Bıçaklayan Genç, Ambulansı Aratmamış
Ukrayna'nın Efsane Kalecisi Shovkovskiy'ye Eski Kaynanasından Silahlı Saldırıda Bulundu
Malatya'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
İki Dünya Devi Nusr-Et'e Ortak Oldu! Tam 200 Milyon Dolar Ödediler
Emmanuel Emenike İspanyol Ekibi Las Palmas'ta Kriz Çıkardı
Annenin Çocukların Elinden Alıp Yere Attığı Av Tüfeği Ateş Aldı, 2 Çocuk Yaralandı
Hdp'li Vekil Özkan'a 3 Ayrı Suçtan Toplamda 7 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verildi
Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
Almanya'da, Grev Nedeniyle 800'den Fazla Uçuş İptal Edildi
Fransız Devi Psg'nin Yeni Hocası Thomas Tuchel
Trump 'askerlerle Görüşüyorum' Deyip, Suriye Kararı İçin Saat Verdi!
Oğlunun Yanında Öldürülmüştü! Gürcü Baba, Mafya Babasıymış!
Tem Otoyolu İzmit Mevkiinde Zincirleme Kaza! Ankara Yönü Trafiğe Kapandı
Premier Ligde Mart Ayının Futbolcusu Muhammed Salah Oldu
Beyaz Saray'a Yakın Kaynaklar: Doğu Guta'daki Saldırıyı Kimin Yaptığını Tespit Edemedik!
İsrail Suriye'yi Vurmadan Büyük Abisine Danışmış!
60 Yaşındaki Kadının Okuma Azmi! Önce İneğini Sağıyor Sonra Kursa Gidiyor
Ato Başkanvekili Deryal'e Yumruklu Saldırı! O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Çorum Ve Yozgat Şeker Fabrikalarının Yeni Sahipleri Belli Oldu
Bir Dönem Kapanıyor: Takımdan Ayrılıyorum

Almanya'da, Grev Nedeniyle 800'den Fazla Uçuş İptal Edildi

ALMANYA'DA, GREV NEDENİYLE 800'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Birleşik Hizmet Sendikasının yarınki grevi nedeniyle 800'den fazla uçuşun iptal edileceğini ve bundan yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceğini bildirdi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Almanya'da, Grev Nedeniyle 800'den Fazla Uçuş İptal Edildi(6/10)2

Lufthansa'da yapılan açıklamada, Ver.di sendikasının 10 Nisan Salı günü ülke genelindeki grevinden Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarının etkileneceği aktarıldı.

"UÇUŞ İPTALLERİ 90 BİN YOLCUYU ETKİLEYECEK"

Söz konusu grevden 05.00-18.00 saatlerinde yer hizmetleri, destek hizmetleri ve bazı durumlarda havalimanı itfaiyesinin de etkileneceği belirtilen açıklamada, "Yarın grev nedeniyle Lufthansa, 58 uzun mesafe uçuşu da dahil olmak üzere planlı bin 600 uçuşun 800'den fazlasını iptal etmek zorunda kalacak. Uçuş iptalleri 90 bin yolcuyu etkileyecek." ifadeleri kullanıldı.

YOLCULARI, UÇUŞ ÖNCESİ BİLGİ ALMALARI KONUSUNDA UYARDI

Yolculara havalimanına gitmeden önce, uçuş durumları hakkında bilgi almaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, ayrıca yolcuların hava alanı güvenlik kontrol noktalarında yaşanabilecek gecikmeleri de dikkate almaları gerektiğini vurgulandı.

İŞVERENLER, İŞÇİLERİN ZAM TALEBİNİ KABUL ETMİYOR

Ver.di yarın ülke genelinde kamu çalışanlarının uyarı grevine gideceğini bildirmişti. Sendika 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Da  Grev  Nedeniyle  800  Den  Fazla  Uçuş  İptal  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER