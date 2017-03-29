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almanya'da incirlik tartışması: hükümet 8 alternatif...

ALMANYA'DA İNCİRLİK TARTIŞMASI: HÜKÜMET 8 ALTERNATİF...

Almanya'da Sol Parti'nin soru önergesine hükümet tarafından verilen yanıtta, "İncirlik'e alternatif arayışları, Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs'ta askeri açıdan uygun alanlar bulunduğunu ortaya koydu" denildi. Fakat hükümetin, askerleri başka yere çekme konusunda isteksiz olduğu söyleniyor

Tarih : 29 Mart 2017, 12:02
Puan Ver : Almanya'da İncirlik Tartışması: Hükümet 8 Alternatif...(8/10)9


Almanya, İncirlik'te konuşlu Alman askerleri ve Tornado keşif uçakları için sekiz alternatif üs belirledi.



Sol Parti tarafından verilen soru önergesine verilen yanıtta, "Türk hava üssü İncirlik'e alternatif arayışları, Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs'ta askeri açıdan uygun alanlar bulunduğunu ortaya koydu" ifadeleri yer aldı.



Die Welt gazetesinin bildirdiğine göre, İncirlik'e alternatif alanların üçü Kuveyt, üçü Ürdün, ikisi ise Kıbrıs'ta bulunuyor. Kıbrıs'taki alternatiflerin Akrotiri ve Baf üsleri olduğu belirtiliyor.



 



kaynak:habertürk








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