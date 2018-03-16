Metroyu Bombalayıp 30 Kişiyi Yaralamıştı! Saldırının Görüntüleri Çıktı
Düğünde Olay Çıkarmıştı, Damat 5 Gün Sonra Kurşun Yağmuruna Tuttu
Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle Zeytin Dalı Harekatı'nı Görüştü
Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun
Ünlü Tarihçi Böyle Buyurdu: Türkler Çok Eğitimli Cahil Bir Millettir
Aym'nin Kararı Sonrası Şahin Alpay Tahliye Edildi
56. Günde Harita Değişti, Afrin İkiye Bölündü!
G.Saray Antrenmanına Terim Damga Vurdu! Binlerce Kişi Ayakta Alkışladı
Fenerbahçe Doğuş Son Saniyede Yıkıldı!
Alex De Souza Tribünde!
İngilizler, Galatasaray Taraftarını Konuşuyor!
Pkk'nın Eve Tuzakladığı Mayın Patladı, Anne Ve 5 Çocuğu Öldü
Osmanlıspor'dan Karabükspor'a Farklı Tarife
Antalyaspor'dan Hayati 3 Puan!
Avcılar'da Mavi Hap Operasyonu! Piyasa Değeri 1 Milyon
Yola Fırlayan Köpeği Tır'ın Altında Kalmaktan Kurtardı!
Adını Suriye'de Duymuştuk! Ahmedinejad Ünlü Generalden Yardım İstedi
Metrobüs Yolunda Korku Dolu Anlar! Otomobil Bir Anda Alev Alev Yandı
Kadını Adım Adım Takip Edip Çantasını Çaldı! Kapkaç Anı Kamerada
Gs Tv'de Büyük Skandal! Taraftarın Hareketini Görenler Şaşkına Döndü

Almanya'da Mario Gomez sürprizi!

ALMANYA'DA MARİO GOMEZ SÜRPRİZİ!

Beşiktaş'la hem lig şampiyonluğu hemde gol krallığı yaşayan Mario Gomez, Almanya Milli Takımının Rusya ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.

Tarih : 16 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Almanya'da Mario Gomez Sürprizi!(10/10)6

2015/16 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta ligde 26 kez fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşan Mario Gomez'e Alman milli takımından müjde geldi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'a transfer olan, oradan da Stuttgart'a geçen golcü futbolcu, ülkesinin Rusya ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

24 MAÇTA 5 GOL ATTI

Bu sezon Stuttgart formasıyla 24 maçta 5 gol kaydedebilen Gomez, milli formayı son olarak geçtiğimiz eylül ayında Norveç ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında giymişti.

Kadroda Gomez'in yanı sıra Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil, Emre Can ve İlkay Gündoğan da yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Da  Mario  Gomez  Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER