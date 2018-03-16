ALMANYA'DA MARİO GOMEZ SÜRPRİZİ!
Beşiktaş'la hem lig şampiyonluğu hemde gol krallığı yaşayan Mario Gomez, Almanya Milli Takımının Rusya ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.
2015/16 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta ligde 26 kez fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşan Mario Gomez'e Alman milli takımından müjde geldi.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Wolfsburg'a transfer olan, oradan da Stuttgart'a geçen golcü futbolcu, ülkesinin Rusya ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.
24 MAÇTA 5 GOL ATTI
Bu sezon Stuttgart formasıyla 24 maçta 5 gol kaydedebilen Gomez, milli formayı son olarak geçtiğimiz eylül ayında Norveç ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında giymişti.
Kadroda Gomez'in yanı sıra Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil, Emre Can ve İlkay Gündoğan da yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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