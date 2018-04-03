ALMANYA'DA METROLAR BİRBİRİNE GİRDİ: ONLARCA YARALI VAR
Almanya'nın Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasında 2'si ağır 30'dan fazla kişi yaralandı.
Almanya'nın Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasında 2'si ağır 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
ÖNÜNDEKİ METROYA ÇARPTI
"Westdeutsche Allgemeine Zeitung" adlı yerel gazetenin haberinde, Duisburg'un Meiderich semtinde "Auf dem Damm" metro istasyonunun yakınında 903 numaralı hatta bir metronun, önünde bulunan başka bir metroya çarptığı belirtildi.
ONLARCA İNSAN YARALANDI
Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilen haberde, ilk belirlemelere göre 2'i ağır 30'dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
EK OTOBÜS SEFERLERİ KONULDU
"Auf dem Damm" istasyonunun ulaşıma kapandığı, ek otobüs seferleri konulduğu kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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