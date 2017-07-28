ALMANYA'DA RASTGELE BIÇAKLI SALDIRI DEHŞETİ: 1 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Almanya'nın Hamburg kentinde bir adam, etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Saldırıda bir kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi.
EN AZ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yerel basının verdiği bilgiye göre, saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti.
İlk gelen bilgilere göre olayda çok sayıda da yaralı var.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Bild gazetesi, bir kişinin gözaltına alındığını, bu kişinin büyük ihtimalle bıçaklı saldırgan olduğunu söyledi.
Olayın ardından polisin ilk etapta terör alarmı verdiği belirtildi.
Polis aracına bindirilen saldırganın kanlar içinde olduğu görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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