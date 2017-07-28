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Almanya'da Rastgele Bıçaklı Saldırı Dehşeti: 1 Ölü Çok SAyıda Yaralı Var

ALMANYA'DA RASTGELE BIÇAKLI SALDIRI DEHŞETİ: 1 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Almanya'nın Hamburg kentinde bir adam, etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Saldırıda bir kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Almanya'da Rastgele Bıçaklı Saldırı Dehşeti: 1 Ölü Çok Sayıda Yaralı Var(10/10)6

Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi.

EN AZ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basının verdiği bilgiye göre, saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti.

İlk gelen bilgilere göre olayda çok sayıda da yaralı var.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bild gazetesi, bir kişinin gözaltına alındığını, bu kişinin büyük ihtimalle bıçaklı saldırgan olduğunu söyledi.

Olayın ardından polisin ilk etapta terör alarmı verdiği belirtildi.

Polis aracına bindirilen saldırganın kanlar içinde olduğu görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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