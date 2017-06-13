Alman basınına konuşan bir polis sözcüsü, olayda bir kadın polisin yaralandığını aktardı. Polis, olayın 'muhtemelen' bir terör saldırısı olmadığını belirtirken, olayın kontrol altına alındığı belirtildi. Saldırganın gözaltına alındığı ifade edildi.



İSVEÇ ALARMA GEÇTİ, SÜRÜCÜ KAÇTI



Öte yandan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Södermalm bölgesinde bir kamyonet genelde yayaların kullandığı alana girdi. Araçlara çarptıktan sonra bir direğe çarparak duran kamyonetin sürücüsü kaçtı. Görgü tanıkları, kaçan sürücüyü bir kişinin yakalamaya çalıştığı ancak başaramadığını belirtti.



Olay yerinde çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi, sivil ve resmi polis ekibi ile helikopter sevk edildi. Kamyonetin çarptığı bir ticari taksi sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre şehrin diğer bölgelerinde de polisin yoğun olarak devriye gezdiği ve sürücünün olası kaçış yollarını engellemeye yönelik tedbirler aldığı belirtildi.







kaynak:hürriyet