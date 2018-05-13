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Almanya'da Tayfun Korkut Fırtınası!
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Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası!

ALMANYA'DA TAYFUN KORKUT FIRTINASI!

Küme düşme tehlikesi varken takımın başına geçen Tayfun Korkut, Stuttgart'ı Avrupa'ya gitmenin eşeğine getirdi.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Almanya'da Tayfun Korkut Fırtınası!(7/10)3

Almanya'da Tayfun Korkut rüzgarı esiyor. Türk teknik adamın Stuttgart ile Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyet Alman basınında geniş yer buldu. Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart'ın flaş galibiyeti ve Bayern'in ilk kez 3 farklı yenilmesi ilginç bir durumu daha ortaya çıkardı.



KULÜP DÜŞME KORKUSU YAŞIYORDU



Bild Gazetesi, Korkut'un küme düşme endişesi yaşarken devraldığı takım ile Avrupa Ligi sınırına geldiğini ifade etti. Buna göre, Almanya Kupası finalinde ligi sekizinci bitiren E.Frankfurt ile Bayern arasındaki finalde kazanan Bavyera takımı olursa, yedinci sırada olan Tayfun Korkut'lu Stuttgart Avrupa Ligi vizesi alacak.



"KUPA FİNALİNİ ŞARAP İZLEYEREK İÇECEĞİM"



Bunun yanında, Stuttgart'ın yerel internet sitelerinde de Tayfun Korkut'un başarısına yer verildi. Ayrıca başarılı antrenör de Avrupa Ligi şansı ile ilgili rahat ve stressiz olduğunu belirtip, "Kupa finalini bir bardak kırmızı şarap eşliğinde televizyondan izleyeceğim" diye konuştu. 44 yaşındaki teknik adamın bu açıklaması da ilgi çekici bulundu.



14 haftada 31 puan toplayıp, sadece 2 yenilgi alan Stuttgart'ın başarısı mucize olarak değerlendirildi.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Da  Tayfun  Korkut  Fırtınası    haber

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