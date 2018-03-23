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Almanya'da Ünlü Olan Türk Oyuncu Sıla Şahin'in Çıplak Fotoğrafları İnternete Sızdırıldı
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Almanya'da Ünlü Olan Türk Oyuncu Sıla Şahin'in Çıplak Fotoğrafları İnternete Sızdırıldı

ALMANYA'DA ÜNLÜ OLAN TÜRK OYUNCU SILA ŞAHİN'İN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETE SIZDIRILDI

Almanya'nın en popüler oyuncularından Sıla Şahin, hackerların kurbanı oldu. Hackerlar, Sıla'nın çıplak fotoğraflarını internete yaydı.

Tarih : 23 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Almanya'da Ünlü Olan Türk Oyuncu Sıla Şahin'in Çıplak Fotoğrafları İnternete Sızdırıldı(6/10)2

Almanya'nın en popüler oyuncularından biri olan Türkiye doğumlu Sıla Şahin, siber saldırıya maruz kalan ünlü isimler arasına katıldı. 2011 yılında erkek dergisi Playboy'un Almanya edisyonuna çıplak pozlar vererek, "Playboy'a soyunan ilk Türk" olan Sıla Şahin, Almanya'nın gündeminde.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI İNTERNETE YAYILDI

6 aylık hamile olan 32 yaşındaki Sıla Şahin hakkında bir habere imza atan Bild gazetesi, genç oyuncunun siber saldırıya maruz kaldığını aktardı. Gazetenin haberinde, Sıla Şahin'in bu gelişme ile şok olduğu belirtilirken, siber saldırganların Sıla Şahin'in uygunsuz fotoğraflarının internet üzerinde paylaşıldığı açıklandı.

FOTOĞRAFLARIN KALDIRILMASI İÇİN İŞLEM BAŞLATTI

Doğum için gün sayan Sıla Şahin, Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evlenmiş ve eşinin kariyerine devam ettiği Norveç'te yaşamaya başlamıştı. Alman basınında yer alan haberlere göre Sıla Şahin, avukatına talimat vererek fotoğrafların kaldırılması için işlemleri başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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