ALMANYA'DA YÜK TRENİ VE YOLCU TRENİ ÇARPIŞTI: 50 YARALI
Almanya'nın Düsseldorf kentinde yük treni ve yolcu treni çarpıştı. Kazada 50 kişi yaralandı.
Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Meerbusch'te yük treni ve yolcu treni çarpıştı.
EN AZ 50 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre kazada 50 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
EVLERİN CAMLARI SARSILDI
Bild Gazetesi'nin haberine göre görgü tanıkları, kaza sırasında evlerin camlarının sarsıldığını ve tren hatlarının koptuğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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