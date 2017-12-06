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Almanya'da Yük Treni ve Yolcu Treni Çarpıştı: 50 Yaralı

ALMANYA'DA YÜK TRENİ VE YOLCU TRENİ ÇARPIŞTI: 50 YARALI

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yük treni ve yolcu treni çarpıştı. Kazada 50 kişi yaralandı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Almanya'da Yük Treni Ve Yolcu Treni Çarpıştı: 50 Yaralı(8/10)4

Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Meerbusch'te yük treni ve yolcu treni çarpıştı.

EN AZ 50 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 50 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EVLERİN CAMLARI SARSILDI

Bild Gazetesi'nin haberine göre görgü tanıkları, kaza sırasında evlerin camlarının sarsıldığını ve tren hatlarının koptuğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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