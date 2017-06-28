Terör örgütü PKK ve FETÖ'yekucak açan, suçları belli olmasına karşın teröristleri iade etmeyipmaaş bağlayarak besleyen Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarından rahatsız oldu.



Türkiye'ye karşı, neredeyse tüm terör örgütlerine kucak açan Almanya, yeni bir skandala imza attı. Berlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında Washington'da PKK sempatizanlarıyla yaşanan arbedeye müdahale eden korumalarının G20 zirvesine gelmelerini beklemediklerini bildirdi.



Alman Hükümeti, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg kentinde yapılacak G20 Zirvesi'ne, ABD'nin Washington'da protestoculara saldırmakla suçlayarak haklarında gözaltı kararı çıkardıkları Türk korumalarının gelmelerini beklemediklerini bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, “Washington'da yaşananlara dahil olan kişilerin Türkiye Cumhurbaşkanı'na Hamburg'da eşlik etmeyeceğine eminiz” dedi. Korumaların Almanya'ya giriş yapmaları halinde ise Alman makamları tarafından gözaltına alınıp ABD'ye yargılanmak üzere iade edilecekleri ima edildi.



HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYOR



Son dönemde Türkiye'de çıkarılmak istenen kaosun hamilerinden biri olan Almanya, Gezi kalkışmasının finansörleri arasında. DHKP-C'nin yaptığı Çağlayan Adliyesi baskını gibi terör olaylarını planlayanları barındıran Almanya'nın, 6-8 Ekim 2014 Kobani olaylarında, bölgeye gönderdikleri istihbarat teşkilatı BND ajanları tarafından bölgede provokasyon ürettiğine dair ciddi kuşkular bulunuyor. Terör örgütü PKK'nın yuvası olan Kandil'e TSK tarafından yapılan bombardımanlardan birinde ölenler arasında Alman gizli servisine çalıştığı iddia edilen Kevin Joachim de Almanya'nın teröre verdiği desteğin en açık kanıtlarından biri oldu.







kaynak:yeniakit