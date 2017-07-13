ALMANYA'DAN AYRILAN HAMİT, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Darmstadt 98'den ayrılan Hamit Altıntop'u kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında ayrıldıktan sonra kariyerine Darmstadt 98'de devam eden ve Bundesliga'da 3 kez haftanın karmasına seçilen Hamit Altıntop, yeniden Türkiye yolunda.
YENİ MALATYASPOR İSTİYOR
Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu için birçok Süper Lig ekibi devrede. Almanya'dan Köln ve Wolfsburg'dan da teklif aldığı öğrenilen yıldız futbolcunun Türkiye'deki en ciddi talibi ise Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor. Ertuğrul Sağlam'ın tecrübeli oyuncuyu takımında görmeyi çok istediği ifade edilirken, Hamit'in de kariyerinin kalan bölümünde Süper Lig'de forma giymek istediği ifade ediliyor.
Göztepe'nin de devrede olduğu 35 yaşındaki futbolcu kararını birkaç gün içinde verecek.
Kaynak: haberinburada
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