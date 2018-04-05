Cumhurbaşkanlığı'nın Rusca Twitter Yayınını İlk Gün 70 Bin Kişi İzledi
Klıçdaroğlu: Sanatçılarla İlgili Söylediklerimin Arkasındayım, Az Bile Söyledim
Kıran Kırana Reyting Savaşının Galibi Sen Anlat Karadeniz Oldu
Bebek Trafiğinde Sıkışıp Kalan Zehra Çilingiroğlu'nun Yardımına İşçiler Yetişti
Köylü Akkuyu'dan Memnun: Bize 100. Yıl Piyangosu Vurdu
Düşen Jette Can Vermişti! Nişanlısı, Aslı'yı Koluna Kazıtttı
Almanya'dan Fetö İtirafı! Geç Anladık, Darbe Girişiminden Kim Sorumluysa Cezalandırılmalı
Kayınbiraderi Tecavüz Etmişti! Mağdur Kadın Kızı İçin Feryat Etti
Youtube Merkezindeki Silahlı Saldırıda Bulunan Kadına Ait Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu
Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
Türk Model, Kaldığı Otel Odasında Sınırları Zorladı
Yargıtay Karar Verdi: Aldatılan Kadının Eşine, 'g..T' Demesi Kusur Sayılmaz
Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
Bahar Havasına Aldanmayın! İstanbul'a Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor
Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
Polise Büyük Şok! Köye Eroin İmalathanesi Kurmuşlar
Fransız Dj Uyuşturucu Kuryesi Çıktı! Milyonlarca Liralık Uyuşturucuyla İstanbul'da Yakalandı
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na Sert Tepki: Arkamdan İş Çevirdiler
Abd'de Kafalar Karışık Ama Trump, Askerlerin Dönmesi İçin Süre Verdi

Almanya'dan FETÖ İtirafı! Geç Anladık, Darbe Girişiminden Kim Sorumluysa Cezalandırılmalı

ALMANYA'DAN FETÖ İTİRAFI! GEÇ ANLADIK, DARBE GİRİŞİMİNDEN KİM SORUMLUYSA CEZALANDIRILMALI

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, darbe girişimi ile ilgili "Geç anlamış olabiliriz ama anlamamış olmamız, şüphe duyduğumuz anlamına gelmesin. Her kim bu darbe girişiminden sorumluysa, en ağır şekilde cezalandırılmalı.'' dedi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Almanya'dan Fetö İtirafı! Geç Anladık, Darbe Girişiminden Kim Sorumluysa Cezalandırılmalı(8/10)4

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi Marion Maria Antonia Erdmann, yayın yönetmenlerine bir yemek verdi ve güncel konular hakkında soruları yanıtladı. Erdmann, geçen hafta Bulgaristan'da gerçekleşen AB zirvesine ilişkin olarak "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilere baktığımızda bizler vazgeçilmez birer partner konumundayız. İlişkilerimizi yok saymamız ya da bitirmemiz söz konusu değil. Elbette önümüzde engeller var ama bunlar aşılabilecek engellerdir." dedi. Büyükelçi, "Almanya Fethullah Gülen'i terörist olarak görmüyor mu? Darbenin FETÖ tarafından yapılmadığını düşünüyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Her kim bu darbe girişiminden sorumluysa, katkısı olduysa en ağır şekilde cezalandırılması, hesap vermesi gerekiyor."

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Dünyanın mevcut konjonktüründe Almanya ile Türkiye'nin ya da AB ile Türkiye'nin birbirinden kopması, ilişkilerini noktalaması gibi bir lüksleri bulunmadığını söyleyen Erdmann, "Biz işbirliği yapmak mecburiyetindeyiz, aynı zamanda yapmak da istiyoruz. Almanya olarak Türkiye'nin AB müzakerelerinin dondurulması veya durdurulmasını kesinlikle istemiyoruz. Müzakereleri bir kere dondurursak, bitirirsek, tekrar müzakere ortamına geri dönüş çok zor olacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ RUS VE ÇİN ALTERNATİFLERİ FANTEZİ"

Türkiye'nin dış ticaretinin yarısının AB ülkeleriyle yapıldığını kaydeden Erdmann, "Zaman zaman Türkiye için Çin, Rusya gibi alternatiflerin olduğu yazılıyor. Bunlar aslında fanteziden ibaret. Türkiye ekonomisi Avrupa ile iç içedir. Başka bir çare aramak pek mantıklı değil. Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı'nın yeni nükleer santralin temelini attıkları günün ertesinde söylüyorum bunu" ifadesini kullandı.

"BUZLAR ÇÖZÜLDÜ UÇAK HAVALANIYOR"

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya ziyareti ve gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıp açmadığı sorulan Erdmann, "Uçağın üstündeki buzlar çözüldü, uçak havalanmaya başladı aslında. İyi bir zeminde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Her ne kadar yeni kurulan hükümet Türkiye politikasını detaylandırmamış olsa da bu olumlu havayı bundan sonra da sürdüreceğinden, yapıcı bir siyaset izleyeceğinden eminim." yanıtını verdi.

"AFRİN TERÖRLE MÜCADELENİN PARÇASI"

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili soru üzerine Erdmann, "Türkiye, terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkına sahiptir. Afrin'in ele geçirilmesi gerçeğinin de terörle mücadelenin bir parçası olabileceğini değerlendiriyoruz. Türk askerinin Suriye topraklarındaki varlığı geçici olmalı, operasyon neticesinde mutlaka geri çekilmesi gerekiyor" yorumunda bulundu.

SERBEST VİZE

"Serbest vizelerle ilgili olarak sözümüzü tutmak istiyoruz" diyen Erdmann, şöyle devam etti: "Vize serbestisinin elde edilmesini, sonuca ulaşmasını istiyoruz. Yürürlüğe girebilmesi için AB'nin 40 maddelik yol haritası var. Çoğu Türkiye tarafından yerine getirildi, 6 eksiğimiz var. En önemlisi, Terörle Mücadele Yasası'yla ilgili değişiklik yapılması. Eksik maddeler yerine getirildikten sonra bu konuda bir sonuca ulaşılacağını düşünüyorum. AB'nin yeni şartlar ileri sürmediğini özellikle söylemek istiyorum."

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Almanya'ya kaçan FETÖ mensuplarının iadesiyle ilgili olarak da Erdmann şunları söyledi: "Almanya ve Avrupa olarak Gülen hareketinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili nasıl bir rol üstlendiği, nasıl bir etkisinin olduğunu anlamakta zorlandık. Elbette üye olan kişilerin cezalandırılması konusunda Türk tarafıyla görüşme yapmaya hazırız. İadesi istenen kişilerle ilgili bizzat o kişinin bu suçu işlediğine dair bir kanıt, belge olması gerekiyor. Alman yargısının devreye girebilmesi için sadece 'Bu kişi bu hareketin üyesidir, cep telefonunda haberleşme programı yüklüydü ya da bankada hesabı vardı' demek yetmiyor."

GEÇ ANLADIK

Büyükelçi Erdmann, "Darbe girişimi, güçlü Alman istihbaratının raporlarına göre sizce kimler tarafından yapılmıştır?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Fethullah Gülen, uzunca süre mevcut iktidarla birlikte yürüdü. Böyle bir ortamda biz yabancıları mazur görmeniz gerekiyor. Bu kadar yakın işbirliği sürerken bir ortağın bir anda terör örgütü haline gelmesini hemen idrak etmemiz beklenmemeli. Geç anlamış olabiliriz ama şu anki konumumuz itibarıyla anlamamış olmamız, şüphe duyduğumuz anlamına da gelmesin. Gülen ile ilgili ABD de yaptırım uygulamış değil..."

DARBE GİRİŞİMİNDEN SORUMLU KİŞİNİN HESAP VERMESİ GEREKİYOR

Büyükelçi, "Almanya Fethullah Gülen'i terörist olarak görmüyor mu? Darbenin FETÖ tarafından yapılmadığını düşünüyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Her kim bu darbe girişiminden sorumluysa, katkısı olduysa en ağır şekilde cezalandırılması, hesap vermesi gerekiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Dan  Fetö  İtirafı  Geç  Anladık  Darbe  Girişiminden  Kim  Sorumluysa  Cezalandırılmalı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER