Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı
6 Saat Süren Kritik Mgk Toplantısından Abd'ye Uyarı Çıktı
İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
Şehit Polise İftira Atan Fetö'cü Savcıyı Da Çileden Çıkardı: Artık Yeter
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir Fetö'den Tutuklandı
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'game Of Thrones' Videosu
Almanya’Dan Grup Yorum Talimatı: Bunlar Dhkp-C’Li, Hemen Yasaklayın
Göztepe, Gouffran Transferini Game Of Thrones Diziyle Duyurdu
Uefa, Ali Palabıyık Ve Alper Ulusoy'a Uefa Avrupa Ligi'nde Görev Verdi
Cimbom'un İstediği Chiriches, 60 Metreden Kaleciyi Avladı
Boğuldu Sanılan Anne-Kız Konyaaltı Plajı'nı Karıştırdı
Cimbom'un Yeni Yıldızı, Açıklamasıyla Taraftarları Mest Etti
Tercih Yapmaya Giderken Bindikleri Patpat Devrildi: 1 Ölü 5 Yaralı
Yaralı Haldeki Filistinli'yi Öldüren İsrail Askeri Serbest Bırakıldı
Otomobilde Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift Hakkında Karar Çıktı
Yeni Müfredat Yarın Açıklanıyor
Darbeci Yüzbaşı Haldun Gülmez Yine Olay Çıkardı! Araçtan İnmeyince Yaka Paça Getirildi
Özgecan'ın Katillerine Yapılan Silahlı Saldırı Davasında Karar
Uefa Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Men Cezasına İtirazını Reddetti
Reis Filminin Yapımcısı İlk Kez Konuştu: Ali Avcı, Beni Dolandırdı

ALMANYA’DAN GRUP YORUM TALİMATI: BUNLAR DHKP-C’Lİ, HEMEN YASAKLAYIN


Almanya’dan Grup Yorum talimatı: Bunlar DHKP-C’li, hemen yasaklayın
Tarih : 17 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Almanya’Dan Grup Yorum Talimatı: Bunlar Dhkp-C’Li, Hemen Yasaklayın(10/10)6

Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.



TALİMAT 23 MAYIS'A AİT



Junge Welt'in aktardığına göre Baden-Württemberg, Hamburg, Hesse ve North Rhine Westfelya eyaletlerine 23 Mayıs 2017 tarihinde gönderdiği yazıda Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Grup Yorum konserlerine izin verilmemesini talep etti.



İLK KONSER GEÇEN AY İPTAL EDİLMİŞ



?Öte yandan Grup Yorum'un Almanya'nın Fulda kentinde düzenlemek istediği 'Irkçılığa Karşı Konser' adlı konseri de geçen ay Belediye'nin yasağına takılmış, grubun taraftarları ise yasağı, kentin muhtelif yerlerinde ondan fazla miting başvurusu yaparak aşmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya’Dan  Grup  Yorum  Talimatı  Bunlar  Dhkp-C’Li  Hemen  Yasaklayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER